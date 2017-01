Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüş sona erdi.



Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.



1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma amacıyla düzenlenen etkinlikte, soğuk havaya ve hafif kar yağışına rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak tekbir ve salavatlarla Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar yürüdü.



Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde süren yürüyüşe Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra, Kars Valisi Rahmi Turan, çevre illerin valileri, kaymakamlar ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gaziler de katıldı.



Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından şehitlikte düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.



Şehitlere saygı atışının yapıldığı ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi hakkında bilgiler aktarıldı.



"Gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır güvenlik güçlerimiz var"



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, ecdadın 100 yıl önce gözünü kırpmadan donma pahasına şehit olmaya gittiğini hatırlattı.



Şehadete yürüyenlerin Yemen, Şam, Bağdat ve Anadolu topraklarının her bir tarafından gelerek vatanı savunduğunu anımsatan Arslan, şöyle devam etti:



"Bugün de o ecdadın izinden gitmek üzere ülkenin her tarafından gelerek onları saygıyla yad eden insanlarımız vardı. Bugün Türkiye'nin bir çok ilinde şühedanın izinde giden insanlarımız vardı. Biz istiyoruz ki gençlerimiz geçmişini, topraklarının kıymetini, beraber Türkiye olmanın kıymetini iyi bilsin. 100 yıl önce 15 yaşındaki fidanlar bu toprakları bize vatan bırakmak için nasıl şehit oldularsa 15 Temmuz'da da yaşına bakmaksızın gençlerimiz de meydanlara çıktılar ve vatanı savundular. Kadınlarımız, Nene Hatun misali kahramanlıklar gösterdiler."



Türkiye'de ve sınır ötesinde ülkenin istikbali için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır güvenlik güçlerinin bulunduğuna işaret eden Arslan, komşudaki yangının söndürüp, o yangının ülkemize bulaşmaması için mücadele veren askerlerin bulunduğunu anlattı. Arslan, "Biz inşallah aldığımız emaneti, aynı kararlılık ve sağlamlılıkla gelecek nesillere aktaracağız." ifadesini kullandı.



"Ecdadımıza 'Fedakarlıklarınızı biliyoruz, her daim sahip çıkacağız' diyoruz"



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşlerinin yapıldığını anımsattı.



Her yıl şehitleri anmak için Kur'an-ı Kerim okuduklarını ve dualar ettiklerini anımsatan Kılıç, bu yılın önceki yıllardaki etkinliklerden farklı bir yönünün olduğuna dikkati çekti.



Kılıç, "Bu yılın farklı bir özelliği var. Bu yıl, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye'de yaşanan ihanetin, kalkışmanın bertaraf edilmesinin ardından Sarıkamış şehitlerini anmada beraberiz. 102 yıl önce nasıl ki ecdadımız burada vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit oldularsa 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz milletimiz, yine devletine bayrağına sahip çıktı. Şehitlerin emanetini yere düşürmedi. Dolayısıyla burada ecdadımıza 'Fedakarlıklarınızı biliyoruz, her daim sahip çıkacağız' diyoruz." diye konuştu.



Milletin 15 Temmuz'da tüm dünyaya demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ne olduğuna ilişkin ders verdiğini aktaran Kılıç, ecdadın 102 yıl önceki kahramanlığının aynısını torunlarının 15 Temmuz'da gösterdiğini belirtti.



Kılıç, şunları kaydetti:



"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye'de, Irak'ta görev yapmakta. Ama ay yıldızlı bayrağı, bu milleti temsil ettiklerini bilerek, geri adım atmadan görevlerini yapıyorlar. 15 Temmuz'daki o hainleri silahlı kuvvetlerimizden ayıklamak, boynumuzun borcudur. Emniyet teşkilatına giren hainleri ayıklamak boynumuzun borcudur. Ayıklamaya devam ediyoruz. Polisimiz eli tetikte, gözleri ve göğsü her zaman dik, bu milleti, bu bayrağı koruyor. Görevimiz, bu millete karşı durmaya çalışanlara. Bu milletin bayrağına göz dikenlerin gözünü, devlete uzanan ellerini kırmak boynumuzun borcudur. FETÖ, PKK, DHKP/C, El Nusra, PYD, YPG ne varsa birleşmiş, karşı gelmeye, ülkemizi terörize etmeye çalışıyorlar. Gelin bu milletin gücünü görün. Ama biz bir ölür, bin diriliriz. Bizim şehitlerimiz bu milletin bağrında ölümsüzleşiyor, cennete gidiyor. Ama sizi kimse hatırlamayacak, yad etmeyecek."



Bakanlar Arslan ve Kılıç'ın, Çanakkale'den getirilen bir miktar toprağı, Sarıkamış Şehitliği'ne bırakmasıyla program son buldu.