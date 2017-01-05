Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadı" İçin Yürüyecek

Sarıkamış'ta 8 Ocak'ta düzenlenecek "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor Anma Yürüyüşü"ne katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "81 ilimizde düzenleyeceğimiz Sarıkamış şehitlerimizi anma programlarında binlerce gencimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacak" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla 81 ilde düzenleyeceği Sarıkamış şehitlerini anma programlarında binlerce genç, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek. Anma etkinlikleri 6-7-8 Ocak 2017 tarihlerinde başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında tüm illerde tiyatro, konferans, seminer ve konserler düzenlenecek. Ayrıca 8 Ocak'ta başta Sarıkamış olmak üzere tüm illerde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor Anma Yürüyüşü" düzenlenecek.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, anma programları çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce gencin şanlı ecdadımızın gösterdiği büyük fedakarlığı yüreklerinde yaşayacağını söyledi. Bakan Kılıç, gençlere tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak, tarih şuurunu ve birlik duygusunu artırmak adına atalarımızın zor şartlar altında göstermiş olduğu fedakarlıklardan yola çıkarak farkındalık oluşturmak ve vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları göstermek için anma programlarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Bakan Kılıç, "Böylesine önemli programlara gençlerimizin katılmaları ve şanlı ecdatlarının bu toprakların birliğini ve bütünlüğünü korumak için gösterdiği mücadeleyi yüreklerinde yaşama ve gelecek nesillere aktarma adına çok önemli. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştireceğimiz anma programlarında binlerce gencimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacak" diye konuştu.



Sarıkamış'ta düzenlenecek anma programı, 6 Ocak Cuma günü şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemekle başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde okunacak mevlidin ardından Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda bir meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Anma programının ikinci günü olan 7 Ocak'ta ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı kardan heykeller sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki meşaleli kayak gösterisinin ardından ise ses sanatçısı Zara'nın da katılacağı bir konser düzenlenecek. Gece Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile bir tarih sohbeti gerçekleştirilecek. Etkinliğin son günü olan 8 Ocak Pazar günü ise Kızılçubuk Zirve ile Yukarı Sarıkamış Şehitliği arasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor Anma Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından da bir anma töreni düzenlenecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği anma programları kapsamında Sarıkamış'ta her yıl Kızılçubuk mevkiinden başlayarak Sarıkamış Şehitliği'nde sona eren yürüyüş, Kızılçubuk toplanma alanında yapımı süren gölet ve yol inşaatı nedeniyle bu yıl Kars merkezde gerçekleştirilecek. Program kapsamında yaklaşık 5 bin kişi, başlangıç noktası olan Yenimahalle Garnizon Şehitliği'nde toplanacak. Katılımcılar yürüyüş boyunca Şehit Er Asım Akçay Sokak, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi, Faik Bey Caddesi ve Kazım Paşa Caddesi istikametlerini geçerek Ebul Hasan Harakani Külliyesi alanına gelecek. Yaklaşık 3 km uzunluğundaki yürüyüş, bu alanda yapılacak dua ve anma programı ile sona erecek. - ANKARA