Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Miraç Kandili'nde Kitap Dağıttı

Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara binlerce kitap dağıttı.



Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi, camiler ve otogarda Miraç Kandili nedeniyle kitap dağıttıklarını söyleyen Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği yetkilisi Ali Başo, "Mübarek gün ve geceler münasebetiyle Ehl-i Sünnet Alimlerimize ait kıymetli kitaplarının halkımıza dağıtımına milletimiz çok ciddi ilgi ve alaka göstermektedirler. Bu da bizim heyecanımızı artırmaktadır. Daha çok kitabın milletimize ulaşması için daha çok gayret göstereceğiz" dedi. - KAYSERİ