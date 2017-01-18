Vefa Derneğinden Sancar'a Ziyaret

Türkiye Vefa Derneği İpekyolu İlçe Başkanı Şaban Gündüz, İpekyolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar'ı ziyaret etti.



Türkiye Vefa Derneği İpekyolu İlçe Başkanı Şaban Gündüz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Ergioğuz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Azad Güvener ve yönetim kurulu üyeleri, İpekyolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar'ı makamında ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Türkiye genelinde her geçen gün il ve ilçe başkanlıkları sayısının arttığını belirten Gündüz, "Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Zülfü Kartakgül'ün sizlere selamını iletmek istiyorum. Türkiye Vefa Derneği Van İl Başkanlığımızın kurulmasının ardından nüfus olarak en kalabalık ilçemiz olan İpekyolu teşkilatımızı da Genel Başkanımız Zülfü Kartakgül'ün destekleriyle oluşturmuş olduk. Bu nedenle siz değerli büyüklerimizi de ziyaret ederek deneyimlerinizden faydalanmak istedik. Gençler için bizler ne yapabiliriz, diye danışmak istedik. Bu vesileyle bizleri ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



Toplumun ve gençlerin bu tür sivil toplum kuruluşlarına (STK) ihtiyaç duyduğunu vurgulayan İpekyolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, "Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Kurumumuz olarak gençlerle ilgili çalışmalarımız devam etmekte, ancak sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda önemli yerleri vardır. Dolayısıyla sizlere çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye Vefa Derneğinin Van için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan İbrahim Sancar, "Sizlere gereken desteği sunacağız. Bundan endişeniz olmasın. Gençlere ve topluma hizmet eden; vatana, millete ve ülkeye faydalı olacak tüm çalışmaları destekleriz" diye konuştu.



Görüşmenin sonunda Türkiye Vefa Derneği İpekyolu İlçe Başkanı Şaban Gündüz, İpekyolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar'a Kur'an-ı Kerim hediye etti. - VAN