Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığına Vanlı Şahin Getirildi

Türkiye Vefa Derneği Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığına Vanlı Zafer Şahin getirildi.



Yeni bir oluşum olmasına rağmen kısa zamanda Türkiye çapında adından sıkça söz ettiren Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu koordinatörlüğüne Vanlı AK Parti 24-25. dönem milletvekili aday adayı İnşaat Mühendisi Zafer Şahin getirildi. Van Vefa-Der İl Başkanı Hamide Donmuş ve beraberindekiler Zafer Şahin'i ziyaret ederek bu onurlu görevin Vanlı birine verilmesinin Van ve Vanlılar için büyük bir şans olduğunu Vefa-Der ailesi olarak Zafer beyin Van ve bölgesine yaptıklarına bakıldığında yapılacaklar konusunda büyük hedefleri olan birinin katkıları tartışılmaz olduğunu söyledi.



Donmuş,"Bizlerde Vefa-Der ailesi olarak bu onurlu ve gurur verici görevin Zafer Şahin beye ve Van'a bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Zafer bey derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteğini eksik etmeden çalışmalarımızın içinde hep yer almıştır ve almaya devam etmektedir. Kendisine teşekkürü borç biliriz ve bundan sonraki süreçte kendisiyle aynı platformda daha yoğun bir şekilde çalışacak olmamız birleri gururlandırdı" dedi.



Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Şahin ise, "Bizler dünümüzde ne olduysak günümüzde de öyle olmaya devam edeceğiz. Din dil ırk ayrımı yapmadan kardeş olmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Yıpratılan unutturulan manevi değerlerimizi yeniden gençlerimizde uygulamaya koymamız lazım. Yeni projeler ile Van ve bölge halkını hak ettiği yere getirmemiz lazım bizlerde Vefa-Der ailesi olarak projelerimiz ile geliyoruz" dedi. - VAN