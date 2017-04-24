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Vefa'dan Afganistan'da Fabrika Yatırımı
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Vefa'dan Afganistan'da Fabrika Yatırımı

Vefa Holding, prefabrik yapılar üretmek üzere 11 milyon dolar yatırımla Afganistan'da fabrika kuracak.

Vefa'dan Afganistan'da Fabrika Yatırımı

Vefa Holding, prefabrik yapılar üretmek üzere 11 milyon dolar yatırımla Afganistan'da fabrika kuracak.

Kaynak: Dunya.com

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