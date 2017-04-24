Vefa'dan Afganistan'da Fabrika Yatırımı
Vefa Holding, prefabrik yapılar üretmek üzere 11 milyon dolar yatırımla Afganistan'da fabrika kuracak.
Vefa Holding, prefabrik yapılar üretmek üzere 11 milyon dolar yatırımla Afganistan'da fabrika kuracak.
Kaynak: Dunya.com
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