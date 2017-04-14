Vedaş'tan Bilgilendirme Toplantısı

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yapımı tamamlanan trafo merkezi ile arazilerde dikilecek enerji nakil direkleri ve kamulaştırma konuları konuşuldu.



Toplantıda konuşan VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, ilçedeki tarımsal faaliyetleri güçlendirmek için bir takım projeler geliştirdiklerini anlattı.



Enerji altyapısının hazırlanması konusunda büyük destek aldıklarını ifade eden Uzunselvi, enerjiyle ilgili projelerden söz etti.



Toplantıya, Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçedeki muhtar ve çiftçiler katıldı.