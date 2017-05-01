Vear'dan Tahliye Edilenlere Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Beşşar Esed rejimi kuşatması altında bulunan Humus kentindeki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan ailelere acil yardım paketi dağıtıldı.



İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi basın danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha karşı Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılanları, Humus'taki Er-Rahşan köyünde karşıladıklarını belirtti.



Tosun, "Bölgeye otobüslerle gelen Suriyeli ailelere hazırladığımız acil yardım kumanyalarını dağıttık. Gelenler arasında bulunan hasta ve yaralılar iHH ambulanslarıyla İdlib merkezdeki hastanelere taşındı." dedi.



Selim Tosun, tahliye edilen sivillerin İdlib merkezde kurulan geçici barınma merkezinde konaklayacaklarını kaydetti.