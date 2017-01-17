Ve Quaresma İtiraf Etti!

Maç sonrası hareketi teknik direktör Şenol Güneş'in de gündemine gelen Portekizli, "Yaptığım hareket yanlıştı" itirafında bulundu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Osmanlıspor maçının 70. dakikasında oyundan alınırken Şenol Güneş'e gösterdiği tepkiyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan konuya açıklık getiren Quaresma, "Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı." dedi.









