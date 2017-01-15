Ve Menajer Açıkladı: Fenerbahçeli Emenike'nin Oynamak İstediği Takım...'

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrılması beklenen Emenike için son dönemde Spartak Moskova ve Rubin Kazan'a gideceği yönünde haberler çıktı.



Spartak Moskova'nın Milan'dan Luiz Adriano'yu transfer etmesi ve Rubin Kazan cephesinden yüksek maaş nedeniyle Emenike transferine sıcak bakılmadığı yönünde yapılan açıklamalara rağmen Rus menajer Oleg Shigaev, Nijeryalı futbolcunun Rusya'da oynamak istediğini söyledi.



Emenike Fenerbahçe'de kalacak mı?



Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği vasat performansla hayal kırıklığı yaratan Emenike hakkında Rus menajer Oleg Shigaev, Rus basınına yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün Rusya'ya gitmek istediğini söyledi.



Oleg Shigaev, "Emenike gerçekten Rusya'da futbol oynamak istiyor. Advocaat ile yaşadığı çatışmalara rağmen o şu anda formda ve iyi bir seviyede. Ben önümüzdeki 1-2 yıl boyunca onun yüksek seviyede futbol oynayacağını ve iyi takımlarda forma giymesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Shigaev ayrıca, "Ateş olmayan yeren duman çıkmaz. Rubin Kazan haberleri çıktıysa bu iş olabilir. Ben bizzat Emenike'nin yeniden Rusya'da futbol oynamak istediğini biliyorum." diye konuştu.