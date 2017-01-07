..ve İos Desteği Geldi!

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi artık bir yılan hikayesine dönen Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 için sunulacak iOS desteği ve uygulaması konusunda nihayet yolun sonuna geldik. Samsung, Gear S ve Gear Fit adını verdiği 2 yeni uygulamasını App Store üzerinden, iPhone kullanıcılarına sundu.



Eğer siz de Gear S2, Gear S3 veya Gear Fit 2 cihazlarından birine sahipseniz ve bu cihazları iPhone'unuzla kullanmak için sabırsızlanıyorsanız, App Store'dan ihtiyacınız olan uygulamayı indirin ve cihazınızı, iPhone'unuzla, uygulama aracılığı ile eşleştirin. Ancak unutmayın; eşleştirmenin başarılı olması için, telefonunuzun sıfırlanması gerekecek...



Samsung Gear S (iOS App Store)



Samsung Gear Fit (iOS App Store)