Vatikan'da Paskalya Bayramı, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği ayinle kutlandı.



Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen, yoğun sağanağa rağmen ara verilmeyen ayine, farklı milletlerden çok sayıda Hristiyan katıldı.



Dua ve ilahilerle Hz. İsa'nın anıldığı yaklaşık iki saati aşkın süren ayinin ardından meydanda toplananları Papamobile aracından selamlayan Papa Franciscus, daha sonra meydana adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından geleneksel "Urbi et Orbi (Şehir ve Dünya İçin)" konuşmasını yaptı.



Papa Franciscus, yasa dışı insan ve silah kaçakçılığı ve çocuk işçiliğiyle mücadeleye ihtiyaç olduğunu söyledi.



Suriye'deki iç savaşa da değinen Papa, "Sevgili ve hırpalanmış Suriye, korku ve ölüm saçan bir savaşın kurbanı. Dün yine çok sayıda kaçmakta olan mültecinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan aşağılık bir saldırı yaşandı." dedi.



Katolik dünyasının ruhani lideri, Ortadoğu'da Suriye'nin yanı sıra Irak, Yemen ve kutsal topraklar için barış dilerken, Güney Sudan, Sudan, Kongo, Somali ve Latin Amerika için de dua etti. Papa Franciscus, diyalog köprüleri kurulması çağrısında bulunduğu Ukrayna için de "trajedilerin hafiflemesi" temennisinde bulundu.



Öte yandan, ayin dolayısıyla İtalyan güvenlik güçleri ve Vatikan jandarması, Aziz Petrus Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayini, izlemeye gelenler tek tek aranarak meydana alındı.