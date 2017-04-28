Vatanım Snesin'de Hilal'den Leon İtirafı: Seviyorum Onu...

Vatanım Sensin 25. Bölüm'de; Yunan Teğmen Leon'un ihanet ettiğinin ortaya çıkmasıyla İzmir'den kaçması gerektiği ortaya çıkar. Leon'un yardımına Hilal koşar ve onu İzmir'den kaçırmak için bir plan yapar. İzmir'deki mühimmatın Afyon'a taşınmasına göz yuman Leon, vazifesi ve Hilal'e olan aşkı arasında sıkışıp kalır. Zira yüreğindeki aşk, vazifesine ağır basmaktadır. Kendisini vatan haini ilan eden Leon, intihara kalkışır. Onu durdurmayı başaran Hilal, tek çaresi olan kaçmasına yardım etmeye niyetlenir. Ali Kemal'in de desteğiyle Leon'a kaçması için bir plan yaparlar. Mehemt ise onun korunmasına ve kaçırılması için yapılan yardımdan rahatsızdır. Ağabeyinin ölümüe sebep olan Leon'un, öylece kaçıp gitmesine izin vermez. Leon ile Mehmet'in kavgasını engelleyen Hilal, Leon'u sevdiğini itiraf eder. Hilal'den gelen bu itiraf, Leon için de bir ilktir.