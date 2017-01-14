Vatanım Sensin'in Yeni Bölümünde Heyecan Azalmıyor

Kanal D'nin, yapımını O3 Medya'nın, yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan ve Burak Arlıel'in yaptığı Vatanım Sensin'in yeni bölümünde Azize'nin Hilal'in idama yürüyüşünü izlerken ki çaresizliği izleyicileri ekrana kilitledi.

"Sen ailen için her şeyi feda ederdin, kendini bile"

Eşi Cevdet'in şehit olduğu haberiyle Selanik'ten İzmir'e gelen ve burada çocuklarıyla uzun yıllar boyunca yaşam mücadelesi veren Azize'nin hayatı Cevdet'in geri gelmesiyle değişmişti. Azize; bir yandan vatana ihanet ettiğini düşündüğü eşini değiştirmeye çalışırken, bir yandan "her biri bir ateş parçası" çocuklarını korumak için elinden geleni yapıyor, imtihanların en büyüğüne tabi tutuluyordu.

Bir annenin en zor günü

Hilal'in cephanelik bombalaması suçundan idama mahkum edilmesi ve Cevdet'in tüm çabalarına rağmen idamın ertelenmemesi, Azize için hayatının en zor gününe uyanmak demekti. Azize, kızı Hilal'in idama yürüyüşünü izledi. Azize'nin kalabalıklar içerisindeki çaresizliği, ağlayışı ve bağırışları seyircileri bu ülkenin kurtuluşu için nice bedeller ödeyen kahraman bir kuşağın mücadelesine şahit etti.

Bir milletin direniş ve ümit meşalesi: Halide Edip"

İNANCI OLMAYANIN HÜRRİYETİ DE OLMAZ"

Vatanım Sensin'in soluksuz izlenen bölümünde dönemin, Türk edebiyatının ve milli mücadelenin önde gelen yazar, gazeteci ve siyasetçilerinden olan Halide Edip, İzmir'de halka kurtuluş ümidini dirilten, halkı mücadele ve direnişe çağıran heyecanlı bir konuşma yaptı. Halide Edip, işgalin, aşağılanmanın, cinayetlerin ve çaresizliğin çöktüğü İzmir'de bir meşale gibi parladı.

Ardarda gelen yenilgiler ve son olarak işgalin ardından tüm ümidini yitirmiş ve bitkin düşmüş bir millete özellikle yaptığı konuşmalarla kurtuluş ihtimalini ve mücadele azmini aşılayan Halide Edip olarak izleyicisiyle buluştu.

Vatanım Sensin, tüm umutların tükendiği anlarda bile bir milletin kurtuluşa olan inancının ve bu inançla hareket eden bir avuç kahramanın yaratabileceği mucizelere izleyiciyi şahit etmeye devam ediyor.

Zirveye adını yazdırdı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi önemli isimlerin yer aldığı yeni dizisi "Vatanım Sensin" Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümü ile yine zirveye adını yazdırdı.

"Vatanım Sensin" in Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümü, A/B Sosyo Ekonomik Statü'de yüzde 9.46 reyting ve 21.28 izlenme payı ile, ABC 1' de ise 8.91 reyting,18.51 izlenme payı günün en çok izlenen programı oldu.

Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Yine Zirvede..

Sosyal Medya'da da en çok konuşulanlar arasında olmayı başaran

"Vatanım Sensin" #VatanSağOlsun hashtag'i ile Türkiye listesinde TT oldu.

Saat 17.37'de TT'ye giren ve 1.sıraya yükselen dizi 49.759 adet tweet alarak , yaklaşık 11 saat zirvede kaldı.



#VatanSağOlsun hashtag'nin yanı sıra #HalideEdip, #Leon ve #VatanımSensin hashtag'leri ile de Türkiye ve Dünya listesinde TT olan dizi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı.