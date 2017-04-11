'Vatanım Sensin'in Yeni Bölümünde Anadolu'da Direniş Başlıyor
'Vatanım Sensin'in 29. bölüm fragmanında Atatürk'ün başlattığı direniş çağrısına bütün Anadolu cevap veriyor. İzleyicinin beklediği ayaklanma sonunda gerçekleşiyor.
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son birkaç bölümdür sürekli aşk ile amacından saptığı düşünülen dizi izleyicinin beklentisini karşılamak için kolları sıvadı. Yeni bölümde Anadolu'da direniş başlıyor.
MUSTAFA KEMAL'İN DİRENİŞ ÇAĞRISI KARŞILIK BULUYOR
Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi'nde halka "direnin" çağrısı yeni bölümde yanıt buluyor. İzleyicinin beklediği Anadolu'da direniş sonunda başlıyor.
AZİZE HEMŞİRE KENDİNİ FEDA EDİYOR
Anadolu'daki direniş nedeniyle yiyecek bulamayan halka İzmir'den yardımlar gidiyor. Silah yardımı da yapılacağı söylenince Azize hemşire hiç düşünmeden bütün riskleri göze alıyor.
'VATANIM SENSİN'İN YENİ BÖLÜMÜ 13 NİSAN'DA
'Vatanım Sensin'in yeni bölümü 13 Nisan Perşembe günü Kanal D ekranlarında yer alacak.