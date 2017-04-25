'Vatanım Sensin' Dizisine 2 Sürpriz İsim Dahil Oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda 2 sürpriz ismin diziye dahil olduğu görüldü. Biri Mustafa Kemal'in emriyle İzmir'e gelen kadın komutanı canlandıran Demet Evgar, diğeri ise usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal oldu.

'VATANIM SENSİN'DE SÜRPRİZ ÜSTÜNE SÜRPRİZ

Geçen haftaki bölümde Albay Cevdet'e hamile olduğunu söyleyen Azize hemşire herkesi heyecanlandırdı. İzleyici yeni bölümü dört gözle beklerken diziye Demet Evgar ve Hüseyin Avni Danyal'in diziye dahil olduğu görüldü.

'VATANIM SENSİN'İN YENİ BÖLÜMÜ 27 NİSAN'DA

'Vatanım Sensin'in yeni bölümü 27 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de izleyici ile buluşacak.