Vatanım Sensin 9. Bölüm Vasili Cevdet'ten Şüpheleniyor

Vatanım Sensin 9. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'de 9. bölümde Cevdet, Yunan cephaneliğini patlatarak zafer kazanmış olsa da Ölmez Hasan'ın yakalanması işleri değiştirir. Leon'un, Cevdet'e dair şüpheleri Vasili'nin aklını karıştırmıştır. Cevdet, Ölmez Hasan'dan silahların yerini öğrenmeye çalışırken, Ölmez Hasan da onu kimliğini deşifre etmekle tehdit eder. Vasili'nin Ölmez Hasan'ı konuşturmak için bulduğu yöntem ise Cevdet'i hayli zorda bırakacaktır. Diğer yandan Azize, Cevdet'le yakınlaşmalarının ardından bocalamaktadır. Tevfik, Ölmez Hasan'ın onu adını vermesine mani olmak için Azize'yi kullanmak ister. Ölmez Hasan ise Azize'nin, Cevdet'in karısı olduğunu anladığında, ona bir sır vermeye niyetlenir. Bu sır her şeyi değiştirecektir. Vatanım Sensin bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

VATANIM SENSİN 8. BÖLÜMDE NE OLDU?

Vatanım Sensin 9. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Vatanım Sensin 8. bölümünde Cevdet, gerçek kimliği deşifre olmadan Ölmez Hasan'dan kurtulmak zorundadır. Silahları bulan Azize'nin ise, hayatı tehlikededir. Tevfik, en önemli sırrını öğrenen Azize'ye dair kararını henüz vermemiştir. Diğer yandan, Amasya genelgesinde alınan kararlar Türk halkını umutlandırır. Ancak, İtilaf devletlerinin Yunan Ordusuna destek için gönderdiği önemli sayıda askeri mühimmat bu umuda gölge düşürür. Cevdet'in vazifesi mühimmatı imha etmektir. Ancak, ummadığı engellerle karşılaşacak, bir kez daha ailesiyle sınanmak zorunda kalacaktır...

VATANIM SENSİN HİKAYESİ

Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını. 1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...

Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır. Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.

Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...

VATANIM SENSİN OYUNCULARI

















