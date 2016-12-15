Vatanım Sensin 8. Bölüm Amasya Genelgesi Yayınlandı

Vatanım Sensin 8. bölümde Amasya Genelgesi yayınlandı. Vatanım Sensin 8. bölümde Cevdet, gerçek kimliği deşifre olmadan Ölmez Hasan'dan kurtulmak zorundadır. Silahları bulan Azize'nin ise, hayatı tehlikededir. Tevfik, en önemli sırrını öğrenen Azize'ye dair kararını henüz vermemiştir. Diğer yandan, Amasya genelgesinde alınan kararlar Türk halkını umutlandırır. Ancak, İtilaf devletlerinin Yunan Ordusuna destek için gönderdiği önemli sayıda askeri mühimmat bu umuda gölge düşürür. Cevdet'in vazifesi mühimmatı imha etmektir. Ancak, ummadığı engellerle karşılaşacak, bir kez daha ailesiyle sınanmak zorunda kalacaktır... Vatanım Sensin 8. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

VATANIM SENSİN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vatanım Sensin 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Vatanım Sensin 7. bölümünde Cevdet'i bir kez daha kaybetmekle yüzleşen Azize, bu kez mantığıyla değil duygularıyla hareket eder ancak sevinci kısa sürecektir. Ne pahasına olursa olsun silahlara ulaşmak isteyen Cevdet'in verdiği karar, hem Cevdet'i hem de arkasından oyunlar çeviren Tevfik'i çok daha güç durumda bırakmıştır. Şimdi ölüm her ikisinin de ensesindedir. Eftelya'nın ayağına dolanacağını anlayan Tevfik, önlemini alır ancak yağmurdan kaçarken doluya tutulur. Cevdet, büyük sırrının açığa çıkma ihtimaliyle karşı karşıya gelirken, bu kez ölümle burun buruna gelen Azize olur.

VATANIM SENSİN HİKAYESİ

Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını. 1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...

Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır. Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.

Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...

VATANIM SENSİN OYUNCULARI