Vatani Görevini Tamamlayan Askerlere Tezkereleri Verildi

Havza ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan askerlere tezkereleri verildi.



Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, askerlik görevini tamamlayan askerlere verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.



Konuşmaların ardından vatani görevini tamamlayan 15 askere tezkereleri Kaymakam Vekili Nayman, İlçe Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Murat Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır ve İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu tarafından verildi.