Vatanı Bekliyorlar Ama Sigorta Yapmıyorlar

Vatanı bekliyorlar, terör ile mücadele ediyorlar ama o terör yüzünden sigortaları yapılmıyor. 0549 807 27 99 numaralı Sözcü WhatsApp İhbar Hattı'na her gün onlarca mesaj geliyor. Mesajları yollayanlar bu ülkeyi bekleyen, teröre karşı mücadele eden polis ve rütbeli askerler."İyi çalışmalar. Ben polis memuruyum ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapıyorum. Daha önceden İstanbul'da yaşarken ev sigortası yaptırmıştım ve tayinim çıkınca yenilemek istediğimde bana red cevabı geldi. Sebebi ise terör bölgesinde olduğumuz için ev sigortası yapılamıyormuş. Birde eger yapılacaksa evimizin AVM ve hastaneye yakın olması gerekiyormuş. Hastanenin zaten kendine hayrı yok. AVM'yi kim kaybetti de buraya açacak. Zaten mahrumiyet birde bu sigorta firmalarının acımasızlığı. Bir kez daha sahipsiz olduğumuzu anlamış oldum".Yukarıda okuduğunuz satırlar bir polis memuruna ait. Doğu ve güneydoğu'dan gelen onlarca ihbarda "terörle mücadele ediyoruz ama yine terör nedeniyle firmalar evimizi sigortalamıyor" deniyor



Turgut ERAT / İSTANBUL