Vatandaştan Hain Saldırıya Tepki

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen 1 polis memuru ile 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyı vatandaş lanetledi.



İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı binaya bitişik bir apartmanın bodrum katından PKK'lı teröristlerin 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları 1 ton patlayıcıyı dün infilak ettirdikleri saldırıda evleri zarar gören vatandaşlar teröre tepkisini dile getirdi.



Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanırken vatandaşlar terör saldırılarının son bulmasını diliyor.



"Terörü lanetliyor, kınıyoruz"



Vatandaşlardan Faysal Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getirdi.



"Terörü lanetliyor, kınıyor, 'yeter artık' diyoruz. Türkiye'nin hiçbir yeri bu terör olaylarına layık değildir. Milletin sabrını zorlamayın. Herkes tepkisini göstermek zorundadır. Terörden dolayı kiralık ev arıyorum. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye vatandaşıyız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diyen Bal, Diyarbakır'ın ülkenin en güzel şehirlerinden biri olduğunu, turist beklerken bu yaşanılanların kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Terörün engellenmesi için ortak tepki gösterilmesinin önemine değinen Bal, bu tür olaylara karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi gerektiğini aktardı.



Bal, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Terör örgütlerine karşı mücadele etmeliyiz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır." diye konuştu.



Terör örgütlerini destekleyenlere çağrıda bulunan Bal, şunları kaydetti:



"Bir gün sizin de evinizi başınıza yıkarlar. Onun için şimdiden görün, gözünüzü açın. Hepimiz birimiz. Dedelerimiz omuz omuza savaşmışlar. Ben devletime hizmet ediyor, vergimi de veriyorum. Gözümü kırpmadan elimden gelen görevi yaparım. Devlet burada temizlik yapıyor, zarar görenlerin zararlarını karşılıyor."



"Evimiz oturulacak durumda değil"



Mehmet Sait Okay, daha önce Bağlar'da gerçekleştirilen bir başka saldırıda da evinin zarar gördüğünü anlatarak, ikinci kez mağdur olduğunu belirtti.



"İlk patlamada da zarar gördük. Tam zararı tamir ettik, bu ikinci patlama oldu. Yine çok zarar gördük, mağduruz. Evimiz oturulacak durumda değil. Sivil insanların olduğu bir yerde böyle bir patlama olmasını tasvip etmiyoruz. Sürekli dua ediyoruz, böyle olaylar Türkiye'de yaşanmasın diye."ifadelerini kullanan Okay, patlama sırasında eşinin evde çocuğunun ise okulda olduğunu dile getirdi.



Okay, evi değiştirmeyi düşündüklerini aktararak, artık kimsenin ölmesini istemediklerini kaydetti.



Diyarbakır'ın Doğu'nun Paris'i gibi olduğunu vurgulayan Okay, bu olayların kente zarar verdiğini söyledi.



"Terör olaylarına karşıyız"



Mehmet Beşir Şahin de patlamayı duyduğunda taksiye atlayıp hemen eve geldiğini belirtti.



İkinci bir patlama olabilir endişesi ile dışarıda beklediklerini anlatan Şahin, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu aktardı.



Şahin, "Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Misafir gibi başka yerlerde kalıyoruz. Huzur ve güven istiyoruz. Bu patlama ve terör olaylarına karşıyız, hepsini lanetliyoruz." şeklinde konuştu.