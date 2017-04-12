Vatandaşların Kanalizasyon Sıkıntısı Son Buldu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesinde ikamet eden vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı kanalizasyon çilesini döşediği ilave hatla ortadan kaldırdı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçmişten günümüze gelen altyapı sıkıntılarını çözüme kavuşturuyor. MASKİ ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesinde ikamet eden vatandaşların yaşadığı kanalizasyon sıkıntısına son verdi. Döşenen ilave hat sayesinde mahalle sakinlerinin yaşadıkları olumsuz durum ortadan kaldırılarak, mahallelinin rahat bir nefes alması sağlandı. Mahalle sakinlerinden Ümit Çiftçi ve Veli Akıncı, uzun yıllardır çözülemeyen sıkıntılarına neşter vuran MASKİ'ye teşekkür etti.



İzzettin Mahalle sakinlerinden Hilmi Çiftçi, yapılan çalışma sayesinde kanalizasyon sıkıntılarının ortadan kaldırıldığını ifade ederek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Çiftçi, "Uzun yıllardır kanalizasyon hattımıza ilave yapılsın diye müracaat ediyorduk. Ancak hiç sonuç alamamıştık. MASKİ'ye başvuru yapınca sağolsun ekipler hemen mahallemize geldi. Yapılan çalışmaya yaşadığımız sıkıntıya son verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi. - MANİSA