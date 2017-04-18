Vatandaşlardan Ysk'ya Bireysel İtiraz

ANKARA'da çok sayıda vatandaş Yüksek Seçim Kurulu önünde toplanarak referandumun iptali için dilekçe ile başvuru yaptı. Öğle saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar sırasıyla YSK önünde oluşturulan alana giderek burada kimlikleri ile itiraz dilekçesinde bulundu. Bireysel iİtiraz dilekçesinde bulunan Şengül Aydın isimli vatandaş, "Hayır çıktığı halde evet'e çevirdiler. Türkiye'de demokrasiyi, Cumhuriyeti yok edecekler. 80 milyonun kahrını bir kişi çekemez. Çocuklarımızın geleceği için biz 'hayır' demeye devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. 58 yaşındaki Abdullah Karaman ise, "Bir çok seçime katıldım. Şimdiye kadar böyle şaibeli bir seçim görmedim. Benim katıldığım yerde değil ama bir çok yerde video izledim, özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının açıklamaları beni hiç tatmin etmedi. O yüzden yeniden araştırılması için dilekçe verdim. YSK Başkanının yaptığı tam bir itiraftı" diye konuştu. - Ankara