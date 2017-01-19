Vatandaşlardan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine İş Tepkisi

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir'in yolunu kesen bazı vatandaşlar işsiz olduklarını ve belediyenin kendilerine yardımcı olmadığını iddia ederek kendilerine iş verilmesini istedi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Kadıoğlu Mahallesinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir'in yolunu kesen ve yevmiyeyle çalışan bir grup vatandaş işsiz olduklarını iddia ederek belediyeden kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Bir süre vatandaşlarla konuşan Kızıldemir'in İŞKUR'a gidin demesi üzerine tepki gösteren vatandaşlar, belediyenin işçi alımında adil davranmadığını iddia etti. Daha önce de Büyükşehir Belediyesine giderek kendilerine yardımcı olmalarını istediklerini söyleyen vatandaşlar, mağdur ve işsiz olduklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir'in bölgeden ayrılmasının ardından konuşan vatandaşlar, başkanın kendilerine İŞKUR'a müracaat etmelerini söylediğini fakat kendilerinin İŞKUR'a zaten müracaat ettüklerini dile getirdi.



Başkana buradaki herkesin işsiz olduğunu söylediğini dile getiren Metin Yıldırım,"Suriyeliler burada çoğalmış, onlar da mağdur. Allah onlara da yardım etsin ama önce can sonra canandır. Bu insanlara bir el atması gerekir. Her bir arkadaşımın 5 - 10 çocuğu olsa 100 kişi ediyor. O şekil hepsi mağdur ve işsizler. Başkanımız İŞKUR'a müracaat edin dedi ama buradaki bütün arkadaşlar da İŞKUR'a müracaat etmiş zaten" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye başvurduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, belediyenin kendi tanıdıklarını işe attıklarını iddia etti. İşçisinden şoförüne kadar hepsinin kendi akrabaları olduğunu iddia eden vatandaş, kendisinin de, oğlunun da bu ülkede askerlik yaptığını ve bazı haklarının olduğunu belirtti.



İnşaat sektörünün ve düzgün bir fabrikanın olmadığını söyleyen Yaşar Tomurcuk ise, "Normal lokantalara gittiğin zaman, iş başvurusu yaptığın zaman eleman çalıştırıyoruz diyorlar. İçeri baktığın zaman Suriyeli çalıştırıyorlar. Yevmiyemiz şu anda 50 - 60 lira paradır, Suriyeli 20 - 25 liraya çalışıyor. Buranın vatandaşı oturmuş sadece Suriyeli çalıştırıyor. Halk olarak biz mağduruz. Şu anda çoğu esnaf Suriyelilerin yanında işçi olarak çalışıyor. İş başvurusu yaptığımız zaman kayıt yapın diyorlar. Kayıt yaptığımız zaman da bizi almıyorlar" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA