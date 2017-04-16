Vatandaşlar sandık başına gitti



MARDİN - Mardin'de çeşitli hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar, oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliğini içeren halk oylaması için Mardin'de kurulan bin 560 sandıkta 454 bin 263 bin seçmen sandık başına giderek 'Evet' veya 'Hayır' oyları üzerine 'Tercih' mührü vurarak oy kullanmaya başlandı. Çeşitli nedenlerden dolayı hastanelerde tedavi gören hastalar da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Evde Sağlık Hizmetleri birimleri tarafından veya kendi imkanlarıyla oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullandı.



MALATYA - Malatya'da 18 maddelik Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması Malatya'da saat 07.00'da başladı. İl genelinde kurulan bin 832 sandıkta, 533 bin 697 Malatyalı seçmen Anayasayı belirlemek için oy kullanacak. Oy verme işleminin başladığı ilk dakikadan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluştururken polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı okullarda ve çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sabah saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.



ERZURUM - Referandum oylaması için Oltulu vatandaşlar sabah erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladılar. Oy kullanan vatandaşlar "Vatana millete hayırlı olsun" dediler.



VAN - Van'da anayasa değişikliğini öngören referandum un kapsamında oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

619 bin 560 seçmen için bin 920 sandıkta oy kullanılan kentte, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, vatandaşlar saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın iyi olduğu gözlenen kentte, oy verme işlemi saat 16.00'a kadar devam edecek.

Bu arada, referandum için kent genelinde 3 bin 500 polis, jandarma bölgesinde ise 8 bin güvenlik görevlisi görev alıyor. Oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskısı altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları için önlemler alınırken, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Referandum Harekat Merkezleri de aktif olarak görev yapıyor.