Vatandaşlar Nevşehir'de Referandum Sevincini Kutladı
Nevşehir’de binlerce vatandaş referandumda evet çıkmasının sonucunu AK Parti İl Başkanlığı önünde kutladı.
Nevşehir'de binlerce vatandaş referandum da evet çıkmasının sonucunu AK Parti İl Başkanlığı önünde kutladı.
Nevşehir'de evet oylarının yüzde 65,63 çıkmasının ardından binlerce vatandaş AK Parti İl Başkanlığı önünde buluştu. Araçlar tarafından konvoylar yapılması ile birlikte referandum da evet çıkması havai fişekler atılarak kutlandı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda ise AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver'in yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve milletvekilleri Ebubekir Gizligider, Murat Göktürk, Mustafa Açıkgöz birer konuşma yaptı. - NEVŞEHİR