Vatandaşlar mağazadaki ucuzluğa akın etti



İSTANBUL - Pendik'te yeni açılan bir mağazada uygun fiyata satışa sunulan marka ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pendik'te bir alışveriş merkezinde 5 bin metrekare alan üzerinde açılan bir mağazaya vatandaşlar akın etti. İçinde ünlü markaların bulunduğu spordan klasik giyime kadar birçok ürünün yer aldığı mağazanın açılışa özel fiyatları yoğun ilgi gördü. Ünlü markaları uygun fiyata almak için mağazaya gelen vatandaşlar, beğendikleri ürünleri inceleyerek denedi.

Ürünleri inceleyen bir vatandaş, "Bayağı indirimli. Güzel ve kaliteli ürünler indirimli fiyata" derken, bir başka vatandaş ise, "Epey çeşit var. Çok güzel, o yüzden gelmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Mağaza yetkilisi Mustafa Onbaşıgil,ekonomik canlanmaya katkıda bulunmak için ürünleri uygun fiyata sattıklarını belirterek, "Buradaki hedefimiz üreticiden tüketiciye iddialı ürünlerle değişik ve ilginç kampanyalarla halkımıza hizmet vermek istiyoruz. Spor ürünlerden klasik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Em önemli özelliğimiz iddialı fiyatlarımız. Ülkemizin bu toparlanma sürecinde ekonomik açıdan bir canlanmayı arzu ediyoruz. Ülkemizin üretiminin güçlenmesini istiyoruz" dedi.

(MB-HB-