Vatandaşlar Kan Bağışı Çağrısına Tepkisiz Kalmadı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmayan çok sayıda vatandaş, Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne başvurdu.



Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Hasan Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında bağışçıların geçirdiği mevsimsel hastalıklar nedeniyle, kan bağışı sayısının genel olarak düştüğünü bildirdi.



Genel Başkan Kınık'ın çağrısına ise vatandaşların hemen cevap verdiğini anlatan Ergen, "Vatandaşlarımız Bölge Müdürlüğümüze akın etmeye başladı. Kan bağışında iki gündür gözle görülür bir artış oldu." dedi.



Bağışların daha da artacağını düşündüklerini ifade eden Ergen, şöyle konuştu:



"Özellikle bugünlerde yaşadığımız yoğunluğun artarak devam edeceğini gözlemliyoruz. Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi olarak, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de hizmet veriyoruz. Bölgede her gün gezici kan araçlarımızla bağışçılarımıza ulaşıyoruz. Ayrıca bu illerdeki merkezlerimize de bağışçılarımız kendileri ulaşıyor. Bizler vatandaşlarımızın gösterdiği bu duyarlılıktan ötürü oldukça memnunuz."