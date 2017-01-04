Vatandaşlar Kan Bağışı Çağrısına Tepkisiz Kalmadı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmayan vatandaşlar, Elazığ Kan Merkezi Müdürlüğüne başvurdu.



Elazığ Kızılay Kan Bağışı Müdürü Dr. Selvi Eroğlu, yaptığı açıklamada, genel müdürlerinin çağrısı üzerine Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da vatandaşların kan bağışı için merkezlerine geldiğini söyledi.



Ülkenin soğuk hava şartlarından ve yaşanan menfur saldırılar sebebi ile kan ihtiyacının arttığına işaret eden Eroğlu, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır sloganı ile tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Kullanımını gerektiren şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olmayan ve bazı kan bağışına engel olan ilaçlar var onları kullanmayan her birey kan bağışında bulunabilir." ifadelerini kullandı.



Eroğlu, erkeklerin yılda 4, kadınların da yılda 3 kez kan bağışında bulunabileceklerini belirterek, her kan grubuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Kan bağışçısı Erimcan Kuyucu da, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine kan bağışı yapmaya geldiğini söyledi.



Kuyucu, "Kan bağışında bulunarak 3 hayatı kurtarmak istedim. Hem ülkeme hem vatanıma hemde milletime en azından kan bağışı ile katkıda bulunmak istedim." dedi.



Gökhan Kormaz da Kızılay'ın mesajını görür görmez bağış yapmaya koştuğunu belirtti.