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Vatandaşlar Enkaz Altından Yaralıları Kurtarmaya Çalıştı

Vatandaşlar Enkaz Altından Yaralıları Kurtarmaya Çalıştı

Zeytinburnu’nda 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu olay yerine koşan vatandaşlar, enkaz altından yaralıları kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar Enkaz Altından Yaralıları Kurtarmaya Çalıştı

Zeytinburnu'nda 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu olay yerine koşan vatandaşlar, enkaz altından yaralıları kurtarmaya çalıştı.

Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, meydana gelen çökme sonrası görüntüler ortaya çıktı. Binanın çökmesinin ardından olay yerine koşan vatandaşların yaralıları enkaz altından kurtarma çalışmaları bir cep telefonu tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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