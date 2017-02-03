Vatandaşın Sağlığı İçin Çalışıyorlar

Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), tarafından Mimar Sinan Parkı'nda açılan stantla verem, karbonmonoksit ve rahim ağzı kanseri hakkında mobil araçla vatandaşlar bilgilendirildi.



Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli ebeler Dilber Kahraman, Adide Çamlıbel ve Fadime Duman tarafından gün boyu vatandaşlara sağlıklı yaşam aracından videolu gösterimler sunularak vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Erdal Görkem Gavcar sağlık ekiplerinin gün boyunca vatandaşlara verem, karbonmonoksit zehirlenmesi hakkında bilgiler aktardığını, ayrıca sağlık ekiplerinin rahim ağzı kanseri taramasına davet ettiklerini belirtti. Dr. Gavcar, "Verem tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Verem hava yolu ile akciğerlere giren verem mikrobunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Dünyada her yıl dokuz milyon kişi verem hastalığına yakalanmaktadır. Korunma yolları da; veremli hastaların bulunduğu ortam havalandırılmalı, bu ortamlara temiz hava doldurulmalı. Böyle olunca bulaşıcı damlacıkları azalacaktır. Oda mutlaka güneş ışığı görmelidir. Hastanın balgamında mikrop çıkmayana kadar ayrı odada tutulmalıdır. Öksürürken, aksırırken mutlaka ağız kapatılmalıdır. Veremli hastalar kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikte iken ağza maske takılmalıdır. Veremli hastaların çevresindekiler de mutlaka düzenli olarak ilaçlarını kullanmalıdır." dedi. - MANİSA