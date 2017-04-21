Vatandaşın Ayakkabısını Çalıp Kendi Ayakkabısını Bıraktı

Aksaray'da Cuma namazı kılınırken camiye gelen hırsız, bir vatandaşın ayakkabısını çalarak yerine kendi ayakkabısını bıraktı. Olay, Laleli Mahallesi Laleli Yeni Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma namazını kılmak için Laleli Yeni Cami'ye gelen 52 yaşındaki Recep Çağdaş, ayakkabısını çıkarıp cami girişinde bulunan ayakkabılığa koydu. Namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Recep Çağdaş, ayakkabısını koyduğu ayakkabılık rafında bulamadı. Bir süre raflarda ayakkabısını arayan Çağdaş, ayakkabısını bulamayınca cami cemaatinin dağılmasını bekledi. Bir süre sonra cami cemaati tamamen camiden çıkarken, Çağdaş durumu caminin imamına bildirdi. Ardından cami imamı ile birlikte caminin güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Çağdaş, ayakkabısının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Hırsızın ayakkabıyı çaldığı ve kendi ayakkabısını yerine bıraktığı görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur vatandaş bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası üzerinden yola çıkarak hırsızın peşine düşerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olayı anlatan Recep Çağdaş, "Cumaya gelmiştim. Cumayı kıldıktan sonra tespihe kalmadım ve çıktım. Baktım ayakkabım yok. Bekledim ve hoca namazı kıldırdıktan sonra kameraya baktık. Baktığımızda bir şahsın spor ayakkabı ile gelip benim ayakkabıyı giyip gittiğini gördük. Sonra polise haber verdik" dedi.



(Yasin Can/İHA)