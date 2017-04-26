Vatandaşı Dolandırdılar, Lüks Yatta Eğlence Yaptılar

İstanbul, Ankara ve Osmaniye'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 20 milyon vatandaşın banka bilgilerini ele geçiren 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken zanlıların dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks yatta eğlence yaptıkları ortaya çıktı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Osmaniye'de, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda 20 milyon kişiye ait kredi kartı, banka hesabı ve kimlik bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, aralarında banka çalışanının da bulunduğu şebekenin özel yazılımla cep telefonu numarasını bankaların çağrı merkezi numarası gibi gösterip vatandaşlardan güvenlik onayı alarak hesaplarındaki paraları farklı hesaplara aktardığını tespit etti. Geçen hafta üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aynı yöntemle yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç sağlayan ve aralarında şebeke lideri Sefa G. ile Burcu A., Nihal Y. adlı 2 banka çalışanının da olduğu 6'sı kadın 20 kişiyi gözaltına aldı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 94 mermi, 27 dizüstü bilgisayar, 47 cep telefonu, 54 sim kart, 5 tablet bilgisayar, 14 harddisk, 11 hafıza kartı, 15 adet taşınabilir internet modemi, 292 bin lira, 4 senet, 2 sahte sürücü belgesi, 38 banka kartı ve 1 banka cüzdanı ele geçirildi.



Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları yatta yemişler



20 milyon kişiye ait kredi kartı, banka hesabı ve kimlik bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan şebeke üyelerinin, elde ettikleri kazançla yatta eğlence düzenledikleri ortaya çıktı. Polisin takibinde elde edilen görüntülerde, zanlıların deniz taşıtında eğlendikleri görülüyor.



Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 20 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL