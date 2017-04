Vatandaşa Bir Telefon Kadar Yakın

ÖMER YASİN ERGİN - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan, "halk günü" ve cep telefonu numarasını vatandaşla paylaşma gibi uygulamalarıyla halka en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyor.



DBP'li Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 Şubat'ta tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Turhan, halkın özlemle beklediği belediye hizmetlerine kavuşması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.



Vatandaşın kendisine rahat ulaşabilmesi için cep telefonu numarasının yazılı olduğu kağıdı belediye binası kapısına astıran ve Kaymakamlığın internet sitesinde de paylaşan Turhan, böylece 7 gün 24 saat Kocaköylülerin problemlerini dinliyor. Perşembe günlerini de "halk günü" olarak belirleyen Turhan, o gün 08.00-17.00 saatleri arasında belediyeden ayrılmadan, ziyarete gelen ilçe halkının sorunlarını dinliyor.



Başkan Vekili Turhan AA muhabirine, önceki yönetimden kalan en büyük sıkıntılardan birinin vatandaşın belediye başkanına ulaşamaması olduğunu söyledi.



Başlattıkları uygulama ile bunu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Turhan, şunları dile getirdi:



"İlk geldiğim gün yaptığım ilk iş cep telefon numaramı belediye binasının kapısına ve görünür yerlere asmak oldu. Vatandaş rahatlıkla bizi arayabilsin diye bunu yaptım. Böylelikle vatandaşlar bana rahatlıkla ulaşabiliyor. Gece ve gündüz arıyorlar bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaş uygulamadan çok memnun. Halk günleri uygulamamızı Kaymakamlıkta da yapıyordum. Perşembe günleri ilçemizin pazarı olduğu için o gün halk uygulaması yapıyoruz. Randevusuz kapımız sonuna kadar açık. Köylerden ve dışarıdan gelen herkes rahatlıkla gelip derdini anlatabilmesi için akşama kadar makamdan ayrılmıyorum. Dertlerini çözmeye çalışıyorum."



Turhan, kendisini arayanların su, yol, mezar kazımı gibi yardım taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturduğunu anlattı.



Kocaköylüler eski yönetime tepkili



Kendisini ziyarete gelenlerin büyük kısmının önceden belediye hizmeti alamadığı için şikayetini dile getirdiğini vurgulayan Turhan, şu değerlendirmede bulundu:



"Gelenlerin yarısından fazlasının 'Biz belediyeye 13 senedir uğramadık.' dediklerini duydum. Bu beni çok üzdü. Göreve hizmet vermesi gereken bir kuruma vatandaşın uğramaması düşünülemez. Öncelikli meselemiz vatandaşın ayağını belediyeye alıştırmak oldu. Talepleriyle ilgili ulaşabileceği bir kanal oluşturduk. Çok şükür bunu da sağladık. Vatandaş uygulamadan çok memnun. Halkın büyük bir beklentisi var devletimizden. İnşallah yapacağımız projelerle bunları da sağlayacağız."



"Dört dörtlük hizmet yapıyor"



İlçede yaşayan Remziye Kılıç, Belediye Başkan Vekili Turhan'ı ziyaret ederek, sıkıntılarını dile getirdiğini söyledi.



Turhan'ın talep edenlerden yardımı esirgemediğini ifade eden Kılıç, "Barınma için başvurmuştum, sağolsun yardımcı oldu. Bu tür yöneticileri her zaman yanımızda olmasını isteriz. İlçemize dört dörtlük hizmet yapıyor." dedi.



"Allah başımızdan eksik etmesin"



Hilmi Boz da Turhan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu an nereye baksanız pırıl pırıl olmuş. Eskiden çevrede dolu çöp vardı ama artık her yer tertemiz. Allah başımızdan eksik etmesin." sözlerine yer verdi.