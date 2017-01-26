Vatandaş, Türk Lirasına Güvenmeye Devam Etsin"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, kur dalgalanmalarına rağmen vatandaşların Türk lirasına güvenmeye devam etmelerini istedi.



Bakan Atun, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde kurulan Finans Laboratuvarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak, haftalardır kurlarda hareketlenmeler meydana geldi artık küresel sistemde enflasyon, faiz ve petrol gibi üç ana etken birlikte hareket ediyor. Bunların birlikte hareket etmesi ülke ekonomileri de yakından etkiliyor." dedi.



Kurun dalgalanmasıyla birlikte dünyada merak edilen sorunun, ülkelerin ekonomilerine nasıl yansıdığına işaret eden Atun, şunları söyledi:



"Acaba mükemmel kur diye bir kavram var mı? Örneğin Kıbrıs'ta yaygın olarak kullanılan sterlin. Ama gelin İngiltere'ye bakıyorum işsizlik felaket boyutta. Bugün AB ülkelerinde işsizlik yüzde 20 civarında. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerde ortalamalarda gönüllü işsizliğin 4,6 civarında olduğunu görüyoruz. Reel olarak baktığımızda ülkemizde işsizlik yüzde 4'lere yakın. Avrupa Birliği nominal kur değeri 4 lira civarında görülen para birimleri güçlü gibi gözükse de o ülkelerde ekonomik olarak çok daha büyük başka sıkıntılar var. Dolar kullanılan bir ABD ekonomisi ile avro kullanılan AB üyesi ülkelerin makro ekonomik uygulamaları ayrışmış durumda."



"Vatandaşlar, Türk lirasına güvenmeye devam etsin"



Kur dalgalanmalarına rağmen vatandaşların Türk lirasında güvenmeye devam etmelerini isteyen Bakan Atun, "ABD Merkez Bankası son 6 aydır bütün dünyayı faiz artışına hazırladı. Aralık ayında faiz artışı yaptı bütün kurları etkiledi. Bu süreçte Türk lirası her şeye rağmen en az etkilenen oldu. Gelirimiz hangi para biriminde ise borcumuz da aynı para biriminde olmalı. Bu riskleri görüp ona göre hareket etmek lazım. Ülkemize ve paramıza güvenip yatırımları yapmaya devam edelim. Kaçınılması gereken en önemli konu, lüks tüketim gayesi ile borçlanmamaktır." şeklinde konuştu.



Bakan Atun, konuşmaların ardından UKÜ yetkilileriyle birlikte kurulan Finans Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.