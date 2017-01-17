Vatandaş, Şüpheli Bavulu Umursamadı

Amasya'da içinde özel bir okulun da bulunduğu iş merkezinin önündeki şüpheli bavul, polis ekiplerini alarma geçirirken, görüntü çeken bazı vatandaşların umursamaz tavırları dikkat çekti.



Hacı İlyas Mahallesi'ndeki iş merkezinin önüne bırakılan şüpheli bavul, polis ekiplerini alarma geçirdi. İçinde özel bir okulunda bulunduğu iş merkezi önünde polisler güvenlik şeridi oluşturmaya çalıştıkları sırada meraklı bakışlarla durumu izleyen bazı vatandaşları uyarılar sonucu adeta güçlükle uzaklaştırabildi.



Etrafı şeritle çevrilen bavulun önünden geçen bazı vatandaşlarla binanın camından cep telefonlarıyla görüntü çeken öğrencilerin umursamaz tavırları ise dikkat çekti.



Etraftaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında bavulun çevredeki marketten alışveriş için çıkan bir şahsa ait olduğu belirlenirken, sahibine ise ulaşılamadı. Trafiğe kapatılan caddede bomba imha ekibinin devreye gireceği sırada olay yerine gelen Hasan K. adlı vatandaş polislere bavulun kendisini telefonla arayıp babasını hastaneden çıkardıktan sonra yaptığı alışverişin ardından unuttuğunu söylediği arkadaşı Şükrü K.'ye ait olduğunu anlattı.



Şükrü K.'nin polislerin gözetiminde açtığı bavulun içinden giysiler çıktı. - AMASYA