Vatandaş, Kayıp Kaçak Kullanım Bedelinde Hukuk Mücadelesini Kazandı

Tokat'ta bir vatandaşın elektrik faturasına kayıp kaçak kullanım bedeli olarak yansıtılan paranın kendisine iade edilmesi için açtığı davayı Yargıtay onadı.



Tokat'ta eşi Nuran Yıldız adına elektrik dağıtım şirketine kayıtlı olan elektrik aboneliğinden kayıp kaçak bedelinin iade edilmesini isteyen Cihan Yıldız, Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Hakem Heyetinden çıkan belirsizlik alacak kararını 1. Asliye Hukuk Mahkemesine taşındı. Davalı tarafın bilirkişi talebine istinaden Ankara 3. Tüketici Mahkemesi Hakimliğine gönderilen dosyada "Perakende satış bedeli 30,57 TL, iletim bedeli 69,18 TL, dağıtım bedeli 360,53 TL, sayaç okuma bedeli 6,76 TL, kayıp kaçak bedeli 106,70 TL olmak üzere toplam 573,74 TL bedelin tüketiciye iade edilmesi" şeklinde karar verildi. Ancak elektrik dağıtım şirketinin avukatı aracılığı ile konuyu Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay tarafından temyiz isteminin reddine karar verildi.



Bir kamu kurumunda çalışan Cihan Yıldız, elektrik faturasının yüksek gelmesi dolayısı ile kayıp kaçak dağıtım bedelinin faturaya yansıtılmış olduğunu fark ederek 2015 yılında Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu kaydetti. 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile haklı olduğunun tescil edildiğini ifade eden Yıldız, temyiz istemi ile Yargıtay'a gönderilen kararın reddedildiğini belirterek, "Tokat mahkemesinin vermiş olduğu kararın kesin olduğu hükmüne varıldı. Bu anlamda haklılığımız ortaya çıktı. Vatandaşların haklarını araması için ellerinden gelen gayreti göstermeleri için örnek bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama artık yasal hale geldiği için kayıp kaçak ile ilgili bundan sonra geriye dönük işlem yapılamayacağı hükmü var" dedi.



Mahkeme sürecinin 2 yıl sürdüğünü ifade eden Yıldız, "Şu anda hükmedilen meblağı almak için müracaatta bulunacağım. 573 TL'yi yasal faizi birlikte geri alacağım" diye konuştu. - TOKAT