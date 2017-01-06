TÜMÜ
Haberler Search
Vatandaş Adliye Saldırısında Öldürülen Teröriste Tekme Attı

Vatandaş Adliye Saldırısında Öldürülen Teröriste Tekme Attı

İzmir'de adliye binasına yönelik saldırıda öldürülen teröriste, tekme atan vatandaş amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Vatandaş Adliye Saldırısında Öldürülen Teröriste Tekme Attı

İzmir'de adliye binası teröristlerin hedefi oldu. Saldırıda 1 polis ve 1 adliye görevli şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 2'si çıkan çatışmada öldürülken, biri olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bir vatandaşın öldürülen teröriste tekme attığı görüntüler ortaya çıktı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çatışma, Kamera, İzmir, Polis, Terör, Şehit, Vatan
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads