İzmir'de adliye binası teröristlerin hedefi oldu. Saldırıda 1 polis ve 1 adliye görevli şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 2'si çıkan çatışmada öldürülken, biri olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bir vatandaşın öldürülen teröriste tekme attığı görüntüler ortaya çıktı.
Vatandaş Adliye Saldırısında Öldürülen Teröriste Tekme Attı
İzmir'de adliye binasına yönelik saldırıda öldürülen teröriste, tekme atan vatandaş amatör bir kamera tarafından kaydedildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads