Vatandaş Adliye Saldırısında Öldürülen Teröriste Tekme Attı

İzmir'de adliye binası teröristlerin hedefi oldu. Saldırıda 1 polis ve 1 adliye görevli şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 2'si çıkan çatışmada öldürülken, biri olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bir vatandaşın öldürülen teröriste tekme attığı görüntüler ortaya çıktı.