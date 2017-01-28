Vatandan kilometrelerce uzakta açılan Boşnak böreği

Misafir öğrencilere adeta gözü gibi bakan, her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Uluslararası Öğrenci Birimi, geçtiğimiz günlerde Boşnak öğrencilere anlamlı bir sürpriz yaptı. Düzenlenen Karamürsel gezisinde misafir öğrencileri bu ilçedeki bir Boşnak köyü olan Karapınar Köyü'ne götüren Uluslararası Öğrenci Birimi, arkadaşlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Boşnak öğrenciler halen Boşnakça konuşulan köyde soydaşlarıyla karşılaşmanın mutluluğunu yaşarken, kendileri için açılan Boşnak böreğini gördüklerinde ise oldukça duygulandı. Öğrenciler, vatanlarından kilometrelerce uzakta bir köyde kendi kültürlerine özgü unsurları görmenin mutluluğunu yaşadı.

ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Karamürsel'in Karapınar Köyü'ne yapılan gezide öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi yalnız bırakmadı. Öğrenciler köye girdikleri anda vatandaşlar tarafından sıcak ilgiyle karşılandı. Öğrencileri en çok etkileyen ise vatandaşların kendileriyle Boşnakça konuşması oldu. Buranın bir Boşnak köyü olduğunu öğrenen misafir öğrenciler, kendi dillerinin konuşulmasına çok sevindi.

MİSAFİR OL GEL BANA BOŞNAK BÖREĞİ AÇAYIM SANA

Misafir öğrenciler Köy Kahvesi'nde kendileri için hazırlanan Boşnak böreğini afiyetle yedi. Buradaki vatandaşlarla Boşnakça sohbet eden, misafir öğrenciler gördükleri ilgi ve sevgi için teşekkür etti. Boşnak öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde burada yaşadıklarını ailelerine ve arkadaşlarına anlatacaklarını kaydetti.

​