Vatanda Eğitim Derneği Olağan Genel Kurulu

Adana'da kurulu bulunan Vatanda Eğitim Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.



Dernek Başkanı Sebahattin Aslan, dernek binasında yapılan kongrede, 3 yıllık süre içinde destekçilerinin katkılarıyla aralarında şehit ve gazi çocukları da olmak üzere 30 bin çocuğa maddi desteğin yanı sıra, çeşitli etkinliklerle onların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.



Aslan, öğrenciler kadar eğitim kurumlarına da kırtasiye ve eğitim materyalleri yardımı yaptıklarını belirterek, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.



Yapılan konuşmanın ardından yapılan başkanlık seçimine gidilen genel kurulda, Aslan, kullanılan 30 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.



Aslan'ın yönetim kurulunda Mehmet Ali Bakır, Hulusi Kılıç, Ertuğ Durukan ve Fikret Sonkaya yer aldı.