Vatan Şairi"Nin Evi Tarihe Işık Tutuyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bulunan ve vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eserlerle kent müzesi haline gelen Namık Kemal Evi, kent mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarıyla şehir kültürünü yansıtıyor.



Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan 3 katlı ev, 1933 yılında restore edildikten sonra Namık Kemal Evi olarak ziyarete açıldı.



Tarihe tanıklık eden Namık Kemal Evi'nde, Tekirdağ mutfağı, misafir, oturma ve yatak odalarını tanıtan etnografik eşyalar ve şair Namık Kemal hakkında yazılmış eserler bulunuyor.



Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin kentin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.



Evin, vatandaşların desteği ve evlerinden getirdikleri tarihi ve kültürel eserlerle yapıldığını belirten Kurt, evi yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktardı.



Türkiye'deki önemli kent müzelerinden birinin Namık Kemal Evi olduğunu vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:



"Bu bina tarihi Tekirdağ ahşap evleri örnek alınarak yapıldı. Evin yapımında, eşyaların toplanmasında Tekirdağ eşrafının payı var. Namık Kemal Evi aynı zamanda kent müzesi olma özelliğini de taşıyor. Dolayısıyla mutfağımız, Atatürk odamız, misafir odası, misafir salonumuzdan oluşan bölümler var. Bizim eski kent kültürümüze ait ev eşyalarından tutun da, kadın ve erkek kıyafetlerine kadar her şey burada sergileniyor. Tekirdağ'a mahsus bir oturma odası, misafir odası ve mutfak bulunan Namık Kemal Evi kent kültürünü yansıtıyor. Bunlar hem ziyaretçilerin ilgisini çekiyor hem de zamanın kültürünü öğrenmelerine katkı sağlıyor."



21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya gelen, "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türlerinde eserler yaptı.



Namık Kemal, 2 Aralık 1888'de, hayatını kaybetti.