Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Oyunu Kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "17 Nisan'dan sonra Türkiye güven ve huzur içinde teröre karşı, dış tehditlere karşı durarak, üretim ekonomisine geçmek için birleşecek. ve bu başarıları kazanacak hükümetini de yaratacaktır." dedi.



Doğu Perinçek ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan eşi Şule Perinçek, Gayrettepe Şair Nedim İlkokulunda 1141 numaralı sandıkta oylarını kullandı.



Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Perinçek, 17 Nisan'a umutla, güvenle girdiklerini, milletin büyük sevinçleri paylaşacağını umduğunu söyledi.



Türkiye'nin ufkunun aydınlandığını aktaran Perinçek, "Tabii bu 17 Nisan'ı vakarla, Türk milletine yakışan gururla, onurla, herkesi kucaklayarak karşılayacağız. 'Evet' diyen de 'hayır' diyen de bizim vatandaşlarımızdır. 17 Nisan'dan sonra Türkiye güven ve huzur içinde teröre karşı, dış tehditlere karşı durarak, üretim ekonomisine geçmek için birleşecek. ve bu başarıları kazanacak hükümetini de yaratacaktır." ifadesini kullandı.



Daha sonra Doğu Perinçek ile eşi okuldan ayrıldı.