Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Kendisini emekçi ve sendika gibi kılıfların altına gizleyen PKK ve FETÖ'nün 1 Mayıs alanlarına sızmasına izin verilemez." dedi.



Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



1 Mayıs'a savaş koşullarında girildiğini savunan Perinçek, Türk halkını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılacak mitinglere davet etti.



Perinçek, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş) birçok şehirde mitingler yapılacağını belirterek, "1 Mayıs'ta Ankara Tandoğan Meydanı'ndayız. Tandoğan Meydanı'nda Türk-İş'in yaptığı emekçi mitingine Vatan Partisi olarak Türk bayraklarıyla katılıyoruz." diye konuştu.



Perinçek, 1 Mayıs alanlarının Türk milletine ait olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Kendisini emekçi ve sendika gibi kılıfların altına gizleyen PKK ve FETÖ'nün 1 Mayıs alanlarına sızmasına izin verilemez. Buna izin verdiğimiz zaman küresel efendilerin, Amerikan emperyalistlerinin emekçi, memur, kamu çalışanı ve Türk milletinin düşmanı politikalarına izin vermiş oluruz."



Perinçek, TSK'nın terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlarına ilişkin de küresel güçlere hizmet eden bölücü terör örgütlerinin yuvalarının yerle bir edildiğini söyledi.