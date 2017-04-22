Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı denklemin dışında tuttuğumuz zaman Türkiye'de Amerika'nın karşısında ayakta durabilecek, hükümet olabilecek bir seçenek yaratmak mümkün değil." dedi.



Partisince İzmir il başkanlığının bir otelde düzenlediği panele katılan Perinçek, geçen hafta yapılan halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Perinçek, 1 Kasım 2015 seçimleri ile referandum sonuçlarını karşılaştırarak, AK Parti'nin önemli oranda oy kaybettiğini savundu.



Halk oylaması ve onu takip eden süreçte "Evet" ve "Hayır" oyu verenlerin ayrıştırılarak, birbirine düşürülmek istendiğini kaydeden Perinçek, kavga ederek hiçbir şeyin çözülemeyeceğini, her iki oyu verenin de millet olduğunu vurguladı.



Doğu Perinçek, PKK ve FETÖ ile el ele verenlerin Türkiye'de bin yıl seçim yapılsa dahi iktidara gelemeyeceğini işaret ederek, iktidarın formülünün "Terörle mücadele", "Üretim ekonomisi" ve "Komşularla iyi ilişki" olmak üzere, 3 başlıkta ele alınabileceğini anlattı.



Perinçek, bu formülü iyi görüp, gündemine alan siyasi partileri önümüzdeki dönem hükumet olabileceğini savundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de güçlü bir siyasi figür olduğuna dikkati çeken Perinçek, "Tayyip Erdoğan'ı denklemin dışında tuttuğumuz zaman Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında ayakta durabilecek, hükumet olabilecek bir seçenek yaratmak mümkün değil. Bu seçeneği gerçeklerin içinden çıkarıyoruz. O gerçek, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle vatan bütünlüğü için mücadele eden Türkiye." diye konuştu.



Türkiye'nin üretim ekonomisi modeline geçememesinin önemli bir sorun olduğunu kaydeden Perinçek, Türkiye'nin bir yıl içinde 200 milyar dolara yakın sıcak paraya ihtiyacı bulunduğunu, bunun ancak üretim ekonomisi modeliyle başarılabileceğini bildirdi.