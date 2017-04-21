Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin üreten, karnını doyuran, sırtını giydiren, makinesini yapan, ihracatını gerçekleştiren, aynı zamanda Türkiye'nin özgürleşmesi konusunda lokomotif olan atardamarlarında, AKP ve MHP'liler kaybetmiş. Bu seçimin en önemli unsuru budur." dedi.



Balıkesir'deki bir otelde partililerle bir araya gelen Perinçek, referandumu değerlendirdi.



AK Parti ile MHP'nin referandumda farklı illerde yüzde 13 ile 19 arasında büyük bir oy kaybı yaşadığını öne süren Perinçek, "Halk oylamasının sonucunu bir cümle ile özetleyecek olursak, AKP iktidarının sonu gözüktü. Arkamızda kalan bir oylama var. Aşağı yukarı beraberlikle bitti. Futbol diliyle konuşursak, bu maç berabere bitti. Bu 1. devre, şimdi Türkiye 2. devreye, 2019 seçimleriyle gidecek." diye konuştu.



Perinçek, bazı kesimlerin AK Parti'nin kazandığını ifade ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Siz, 'AKP ve Erdoğan ne yapar yapar, kazanır' dediğiniz zaman mücadele etmeniz ve kazanmanız mümkün değil. Eğer hep onlar kazanacaksa biz niye varız? Onun için bu saplantıdan öncülerimizi kurtarmamız lazım. 'Evet'i temsil eden AKP, MHP oylarını topladığınız zaman 1,5 yılda oyların yüzde 51'e düştüğünü görüyoruz. Yani Türkiye genelinde 10 puan kaybetmiş. Kendi içinde bakarsanız yüzde 18, yani 6 oydan 1 oy kaybedilmiş. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Antalya ve Balıkesir gibi Türkiye'nin lokomotif illerinde sanayi, tarım üretimi yapılıyor. İhracat ürünleri buralarda üretiliyor. Çağdaşlık, aydınlanma, laiklik buralarda. Yani Türkiye'nin üreten, karnını doyuran, sırtını giydiren, makinesini yapan, ihracatını gerçekleştiren, aynı zamanda Türkiye'nin özgürleşmesi konusunda lokomotif olan atardamarlarında, AKP ve MHP'liler kaybetmiş. Bu seçimin en önemli unsuru budur."