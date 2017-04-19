Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Parti·si· Genel Başkanı Doğu Peri·nçek, "Sokak çağrısı PKK'yı, Fetullahçı Terör Örgütünü kurtarma çağrısıdır. Bu sokak çağrılarıyla Amerika'nın arzu ettiği şey, birtakım karışıklıklar, belirsizlikler yaratmaktır." dedi.



Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, referandumun ardından milletin beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti.



Milletin terör örgütlerine karşı beraber olması gerektiğini dile getiren Perinçek, "Türkiye'de bir iç kavga çıkarmak 'evet', 'hayır' cephesini birbirine vurdurmak, kırdırmak ancak bölücü teröre, FETÖ'ye hizmet edenlerin ama onlardan da önemlisi bu terör örgütlerinin arkasındaki Atlantik'te bulunanların işi olabilir." diye konuştu.



Perinçek, Türkiye'de 'kamplaşma' gibi kavramların hiçbir şekilde halk tarafından destek bulamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Biz referandumdan önce kamplaşmaya 'hayır' demiştik. Yine bugün kamplaşmaya 'hayır' diyoruz. 16 Nisan arkada kalmıştır. Bir hata Türkiye'nin bu halk oylamasına bu anayasa değişikliğine sürüklenmesiydi ama artık arkada kaldı. Şimdi daha büyük bir hata geldiğimiz noktada Türkiye'nin iç kuvvetleri arasında, milletin kuvvetleri arasında kamplaşmayı sürdürmek ve ABD istediği iç çatışmanın fitillerini yakmak. Atlantik ötesinden çağrılar yapılıyor. Sokağa dökülme çağrılarının merkezi ABD'dir. Atlantik ötesinden Türkiye'ye yönelik fitne fesadın da tam cephe olarak karşısındayız."



"PKK hendeklerden kurtulamaya çalışıyor"



PKK'nın sokağa dökülme çağrıları yaptığını, bu çağrılara da halkın itibar etmediğini anlatan Perinçek, "PKK insanlara 'hayır cephesi kurduk, hayırcılar gelin sokağa dökülelim' gibi çağrılarda bulunuyor. PKK böyle yaparak hendeklerden kurtulamaya çalışıyor. PKK, TSK, Türk polisi ve korucularımız tarafından milletimizinde desteğiyle hendeklere gömülmüştür. Şimdi sokağa dökülme çağrılarını hendeklerin içerisinden yapıyor. PKK'ya el uzatmak, onun sokağa dökülme çağrılarında rol almak, hiçbir vatansever, hürriyet mücadelesi yapan, demokrasi çağdaşlık isteyen insanımıza yakışmaz. Bu sokağa dökülme çağrılarının arkasında Amerika planlarının olduğu açıkça görüyoruz." değerledirmesini yaptı.



"HDP ile ele el vermeye CHP yönetimi son vermelidir"



Perinçek, CHP yönetiminin PKK'nın sokak çağrılarına, 'YSK kararlarını tanımıyoruz tanımayacağız' gibi sokağa davetlerine destek olmaması gerektiğini belirtti.



CHP yönetiminin HDP'den elini kolunu çekmesi gerektiğini vurgulayan Perinçek,"HDP ile ele el vermeye CHP yönetimi son vermelidir. Bu sorumsuz tutum son bulmalı. Sokak çağrısı PKK'yı, Fetullahçı Terör Örgütünü kurtarma çağrısıdır. Bu sokak çağrılarıyla Amerika'nın arzu ettiği şey birtakım karışıklıklar, belirsizlikler yaratmaktır." ifadelerini kullandı.