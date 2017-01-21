Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Diyarbakır bir anahtar, Türkiye'de hükümet, iktidar olmanın yolu Diyarbakır'dan geçiyor." dedi.



Perinçek, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığının 10. Olağan Kurultayı'na katılmak üzere kente geldi.



Bir otelde düzenlenen kurultayda konuşan Perinçek, Diyarbakır'ın Türkiye'nin kalesi ve birleştiren bir merkez olduğunu söyledi.



"ABD'nin İsraillilerin planına göre buradan böleceklerdi ama Diyarbakırlılar sağlam durdu, Türkiye sağlam durdu. Halkıyla milletiyle askeriyle polisiyle sağlam durdu bu ülke ve Diyarbakır Türkiye'yi birleştiren merkez oldu." ifadelerini kullanan Perinçek, "Diyarbakır bir anahtar, Türkiye'de hükümet, iktidar olmanın yolu Diyarbakır'dan geçiyor. Ankara'nın yolu Diyarbakır'dan geçiyor, Avrupa Birliği'nin yolu değil. Diyarbakır'da iktidar olan Ankara'da da iktidar olur." diye konuştu.



Perinçek, bölge insanın çok acılar çektiğine dikkati çekerek, el ele vereceklerini, yürek yüreğe olacaklarını belirtti.



Büyük bir geleceğe yaralarını sararak problemleri çözerek birlikte omuz omuza yürüyeceklerini aktaran Perinçek, "Bunu başaracağımız kesindir. Göreceksiniz önümüzdeki yıllarda Türkiye dünyanın ufuklarında bir yıldız gibi parlayacak, Diyarbakır da Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parlayacak." değerlendirmesinde bulundu.