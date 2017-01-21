Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Diyarbakır'da

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı 10'uncu olağan kurultayına katılmak üzere kente geldi.



Bir otelde düzenlenen kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek, Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticileri, partililer ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu seçildi.



Divan kurulunun seçilmesinin ardından konuşan Doğu Perinçek, Diyarbakır'ın Türkiye'nin kalesi, Türkiye'yi birleştiren merkezi olduğunu söyledi. Cenazelerde değil, düğünlerde buluşmaları gerektiğini belirten Perinçek, "Birbirimize sarılma imkanımız var, cenazelerde değil düğünlerde buluşalım, düğünlerde buluşacağımız bir Türkiye kuracağız. Vatan Partisi umudun partisi oluyor, Türkiye'yi birleştiren, kucaklaştıran parti oluyor. Sloganımız şudur, Türk de Kürt de biziz hepimiz Türk milletiyiz. Başı dik bir Türkiye kendisini Amerika'ya da saydıracaktır. Başı dik bir Türkiye, Almaya'ya Fransa'ya da saydıracaktır. Diyarbakır'dan herkese çağrıda bulunuyorum, çocuklarımıza da çağrıda bulunuyorum, hiçbir evladımız Amerika'nın İsrail'in aleti olmasın, ellerindeki silahları bıraksınlar gelsinler onları kucaklayalım, onlarla birlikte ülkemizi mamur hale getirelim. Evlerimizin bacaları tütsün, ocaklarımızda ateşler yansın, yüreğimizde ateşler yanmasın ocaklarımızda ateşler yansın. Bu toprakların insanlarına sonuna kadar güveniyorum. Diyarbakır'sız bir Türkiye olmaz, Türkiye'siz bir Diyarbakır da olmaz. Birliğimiz bizim en büyük kuvvetimizdir. Bütün çözümler birliğimizden çıkacaktır, el ele vermemizden çıkacaktır. Göreceksiniz önümüzdeki yıllarda Türkiye dünyanın ufuklarında bir yıldız gibi parlayacak, Diyarbakır da Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parlayacak" dedi.



Konuşmaların ardından kurultay devam etti. - DİYARBAKIR