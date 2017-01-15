Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, "Bu örgütün içinde uyuşturucu kullanan ve satanlar var. Hatta uyuşturucu tüccarları ile ilişkisi olan öğretmen bile var." dedi.



Uğur, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen "Vatan Savaşından Milli Hükümete Konferansı"nda yaptığı konuşmada, PKK ile FETÖ'nün iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.



İki örgütün de amacının Türk birliğini parçalamak olduğunu ifade eden Uğur, FETÖ'nün türlü kaçakçılık işlerinin içinde bulunduğunu ve terör örgütü PKK ile de ortak hareket ettiğini kaydetti.



Uğur, anayasa değişikliği teklifi sürecinde referanduma gidileceğine inanmadığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin de ABD bağlantılı olduğunu bildirdi.



FETÖ içerisinde uyuşturucu kullananların bulunduğunu aktaran Uğur, şöyle devam etti:



"Bu örgütün içinde uyuşturucu kullanan ve satanlar var. Hatta uyuşturucu tüccarları ile ilişkisi olan öğretmen bile var. Tutuklu bir hakimin ifadesini okudum. Gözlerime inanamadım. Şöyle diyor ifadesinde, 'Biz Fetullah Gülen hocadan emir almıyorduk. Fetullah Gülen hoca her perşembe günü peygamber efendimizle görüşüyor ondan alıyorduk.' Açın bakın, görün nasıl bir örgüt olduklarını. Böyle Müslümanlık mı olur böyle vatanseverlik mi olur? Amerika hiçbir zaman bu örgütleri bırakmaz. Bugün FETÖ olur diğer gün başkası."



Darbe girişimini engellemek için Türk milletinin özveriyle sokağa çıktığını ve bedeller ödeyerek, başarılı olduğunu da hatırlatan Uğur, adı bilinmeyen kahramanların da bu başarıda katkısı bulunduğunu vurguladı.