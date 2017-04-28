Milletimizin her ferdi şartların en zor olduğu anlarda bile üstün cesareti, sabır ve metanetiyle Vatan için seve,seve peygamber ocağına koşmuştur.



Mehmetçiğimiz hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, Allahuekber dağlarının üç bin rakımlı geçitlerinde ısı sıfırın altında otuz derecelerde olmasına rağmen vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiştir. Sarıkamış'ta Büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan bir adım bile geri adım atmamış direniş ve mücadele azminin üstünlüğünü bizlere miras bırakmıştır. Şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk Milletinin bağrına defnedilmiştir. Sarıkamış'ta yaşananlar, bizlere birer ibrettir. Vatan topraklarımızın en güçlü biçimde bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz hatırası önünde saygıyla eğilip sizleri bu destanı izlemeye davet ediyoruz..



Yazan - Yönetmen: Mehmet Tahir İkiler Reji. Ast: Kadir Çöklü Oyuncular: Ömer Faruk NAS, Görkem ÇETİN, Serkan YAŞAR, Azer can okutan, Ali SAĞ, İshak 2. Tekgül, Erdinç ÖCAL, Kadir ÇÖKLÜ, Mehmet Tahir ikiler,Serkan KAYA, Celal Murat USANMAZ, Korhan Enis Yavuz, Gülay ÇETİN, Özlem İKİLER, Şevket ÇETİN, Abdullah GÜREL, Mehtap MAMAN ÇÖKLÜ, Hasan ERTEN, Şahset BERBER Yaş Sınırı: 9+



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Başkent Tiyatro



Mekan Adresi : Gençlik Parkı



Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Vatan İçin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır